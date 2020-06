Toffe Eiffel, em Paris, reabre após 3 meses fechada

PARIS, 25 JUN (ANSA) – Após passar três meses fechada por causa da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), a Torre Eiffel, em Paris, reabriu nesta quinta-feira (25).

Apesar do calor, cerca de 50 visitantes apareceram no local. No entanto, o público só conseguiu visitar os dois primeiros andares do monumento mais famoso de Paris. Além disso, todas as pessoas, exceto crianças com até 11 anos de idade, foram obrigados a usar máscara.

A reabertura da Torre Eiffel teve um ar de celebração, principalmente pelos brasileiros que marcaram presença no local.

Já para alguns funcionários, também houve bastante emoção pelo tão esperado dia da retomada das atividades Nestes oito primeiros dias da reabertura do monumento, os visitantes poderão chegar somente até o segundo andar da estrutura. A subida, no entanto, terá que ser a pé. No total, são quase 700 degraus. Os elevadores ainda estão fechados para evitar um contato muito próximo entre as pessoas.

A administração da Torre Eiffel esperava que uma multidão maior marcasse presença na reabertura, mas as restrições dos voos não europeus impedem que os números cresçam. Um dos monumentos mais visitados do mundo, a Torre Eiffel foi fechada em 13 de março, antes da quarentena imposta na França, que começou cinco dias depois.(ANSA)

Veja também