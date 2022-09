Todos os segmentos da indústria cresceram no 2º trimestre ante 1º tri, diz IBGE

admin3 01/09/2022 - 15:14 Compartilhe

Todos os segmentos da indústria cresceram na passagem do primeiro para o segundo trimestre deste ano, segundo os dados das Contas Nacionais apuradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O PIB industrial subiu 2,2% no segundo trimestre ante o primeiro, devido a avanços em todos os seus componentes: indústrias extrativas (2,2%), indústria de transformação (1,7%), construção (2,7%) e produção e distribuição de eletricidade, gás e água.

Segundo Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, a construção perdeu bastante com a Lava Jato, mas já há algum tempo que vem se recuperando. “Este ano é eleitoral, também temos obras públicas acontecendo. É um ano que favorece a indústria da construção”, lembrou.

Sobre o bom desempenho de eletricidade e água, Rebeca lembra que as usinas térmicas, mais dispendiosas, foram desligadas no início do ano. “Em eletricidade, desde o começo do ano estamos tendo desligamento das térmicas, produzindo energia de forma mais barata e isso impulsiona o valor adicionado da atividade para cima”, acrescentou.

Ainda sob a ótica da oferta, o PIB Agropecuário subiu 0,5% no segundo trimestre deste ano, mas vinha de uma queda no trimestre anterior. No primeiro semestre, a agropecuária encolheu 5,4% ante o mesmo período de 2021.

“O que está puxando a agropecuária para baixo é a soja”, lembrou Rebeca Palis.