‘Todos os olhos em Rafah’: imagem de IA é compartilhada por milhões após ataque de Israel

Com AFP, Da Redação 30/05/2024 - 10:12

Uma imagem gerada por inteligência artificial (IA) com a legenda “All Eyes On Rafah” (Todos os olhos em Rafah, em português) está sendo compartilhada por milhões de pessoas nas redes sociais, após o ataque de Israel a um campo de deslocados daquela cidade, no sul da Faixa de Gaza.

A imagem mostra milhares de barracas que se estendem por um deserto e formam as letras da mensagem, uma referência aos milhares de palestinos que fugiram para Rafah devido à campanha militar israelense contra o movimento islamita Hamas.

As modelos Bella e Gigi Hadid, de origem palestina, e o jogador de futebol francês Ousmane Dembelé estão entre as celebridades que compartilharam a imagem.

Só no Instagram, a imagem tinha sido compartilhada 44 milhões de vezes até a noite de quarta-feira, 30.

A frase “Todos os olhos em Rafah” também foi amplamente compartilhada em outras redes sociais, principalmente no X, onde foram publicadas 27,5 milhões de mensagens em três dias sobre o ataque em Rafah, condenado internacionalmente. A hashtag #alleyesonrafah também tem sido amplamente usada.

Segundo o site EuroNews, a imagem de IA foi publicada pela primeira vez no Stories de um perfil da Malásia no Instagram (shahv4012).

A hashtag surgiu de um comentário feito por Rick Peeperkorn, diretor do Escritório da Organização Mundial da Saúde para os Territórios Palestinos Ocupados, que disse “Todos os olhos estão em Rafah” em fevereiro, após o primeiro-ministro israelense, Netanyahu, ordenar um plano de evacuação para a cidade.

Segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, território administrado pelo Hamas, o bombardeio deixou 45 mortos e 249 feridos no campo. As forças armadas de Israel informaram que dois líderes do Hamas foram mortos no ataque, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ressaltou que se tratou de “um acidente trágico”, que está sendo investigado pelo governo.

A ofensiva contra Rafah, uma importante porta de entrada para Gaza a partir do Egito, interrompeu o fluxo de ajuda da ONU para o território palestino devastado. Israel está sob crescente pressão global para aliviar a crise, já que as agências humanitárias alertam sobre a fome iminente.