Todos os nomes da Bienal de SP

A 34a Bienal reunirá 91 artistas de 39 países. O evento será realizado de 4/9 a 5/12 no pavilhão do Ibirapuera. Sob o tema “Faz Escuro mas eu Canto”, nome de um poema clássico de Thiago de Mello, a mostra terá equilíbrio entre homens e mulheres e recorde na participação de artistas indígenas (9% do total). A lista completa, que inclui obras da britânica Olivia Plender (foto), está em www.bienal.org.br.