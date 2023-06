Todos os cenários são positivos para queda robusta dos juros em agosto, afirma Tebet

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 10:29 Compartilhe

Para a ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet, o Brasil apresenta atualmente “todos os cenários” para que haja um recuo robusto na taxa de juros a partir de agosto. Em entrevista à Globonews, Tebet destacou que, além da desaceleração da inflação, as quedas nas taxas de juros de longo prazo e a aprovação do novo arcabouço fiscal corroboram esse cenário, que atualmente é muito diferente do observado em 2022.

“Quando a Selic chegou em 13,75%, tínhamos uma inflação de 10,0% e um juro real de 3,75%, no máximo 4,0%. Agora a situação é a inversa: continuamos com 13,75% mas com uma inflação muito baixa, os juros reais no Brasil estão entre os maiores do mundo”, explicou a ministra.

E emendou: “Claro que isso sozinho não é o suficiente para baixar os juros, nós sabemos que o que faz essa taxa é a expectativa de podermos ter uma inflação maior nos próximos anos, mas hoje tudo está depondo a favor de uma queda acentuada na Selic.”

Na entrevista, Tebet ainda destacou que, além da definição do número e intensidade dos cortes nos juros, foi importante que ao menos parte do Banco Central reconheceu que a situação socioeconômica do País é muito distinta em relação ao ano passado.

