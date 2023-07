Todos nossos cargos são do presidente da República, diz Rita Serrano, da Caixa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 14:17 Compartilhe

A presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, afirmou que “todos os nossos cargos são do presidente da República” e que a permanência ou não no governo depende do chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva. Em meio a especulações sobre uma possível troca no comando da instituição, ela disse que não houve, até o momento, nenhuma conversa sobre essa possibilidade.

“Primeiro, quero dizer que estou aqui, então estou trabalhando”, afirmou Serrano, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 13. “Sabemos que todos os nossos cargos são do presidente da República e ele que avalia com relação a se fica, se sai, o que faz.”

De acordo com ela, não existe “absolutamente nada de concreto” em relação a uma possível mudança no comando. “Não houve nenhuma conversa sobre essa possibilidade. O que nós temos visto é uma especulação muito grande da imprensa que não envolve só meu nome, mas vários nomes”, declarou.

“No caso da Caixa, estamos trabalhando inclusive o dobro”, destacou. Em sua avaliação, tal grau de especulação parece ser para criar instabilidade no governo.

