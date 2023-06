‘Todos ficarão ofendidos’, diz Jennifer Lawrence sobre lançamento de 1ª comédia que estrela

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 12:14 Compartilhe

A atriz Jennifer Lawrence, conhecida pela saga Jogos Vorazes, vai se aventurar em um novo gênero a partir desta quinta-feira, 22. Pela primeira vez, a artista vai estrelar uma comédia, Que Horas Eu Te Pego?, que, segundo ela, vai fazer com que “todos fiquem ofendidos”.

“Acho que é hora de uma boa risada à moda antiga”, comentou Jennifer em entrevista à Sky News nesta quarta-feira, 21. “E é realmente difícil fazer uma comédia que não ofenda as pessoas. Todo mundo, de alguma forma, ficará ofendido com esse filme”, completou.

Na trama, a atriz interpreta uma motorista de Uber que passa por dificuldades financeiras. Maddie, a personagem, encontra um anúncio de pais que procuram uma mulher para sair com seu filho adolescente introvertido.

No Brasil, o filme ganhou a classificação indicativa de 16 anos. Nos Estados Unidos, porém, apenas maiores de 18 anos podem assistir o longa no cinema. Menores de idade devem estar acompanhados por adultos.

Durante a entrevista à emissora americana, Lawrence também refletiu sobre como comédias antigas “não são necessariamente engraçadas”. “Você sabe, [elas faziam] as pessoas se sentirem mal sobre elas mesmas. […] Mas a maneira como fazemos isso está ok, nós soubemos lidar com isso”, disse.

Que Horas Eu Te Pego? estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 22.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias