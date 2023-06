Todos a bordo do ‘submarino’ morreram, afirma Guarda Costeira dos Estados Unidos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 16:00 Compartilhe

A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou nesta quinta-feira, 22, que os cinco tripulantes a bordo do submarino desaparecido morreram. O submersível sumiu no dia 18 de junho durante uma viagem para observar os destroços do Titanic.

Autoridades locais informaram que houve uma implosão;

Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou que destroços encontrados são do submarino;

Piloto, bilionário britânico, empresário paquistanês e o seu filho morreram.

A empresa OceanGate lamentou as mortes por meio de comunicado: “Esses homens eram verdadeiros exploradores que compartilhavam um distinto espírito de aventura e uma profunda paixão por explorar e proteger os oceanos do mundo. Nossos corações estão com essas cinco almas e todos os membros de suas famílias durante esse período trágico. Lamentamos a perda de vidas e a alegria que eles trouxeram para todos que conheciam”, acrescentou.

“Este é um momento extremamente triste para nossos funcionários dedicados que estão exaustos e sofrendo profundamente com essa perda. Toda a família OceanGate está profundamente grata pelos inúmeros homens e mulheres de várias organizações da comunidade internacional que enviaram recursos abrangentes e trabalharam muito duro nesta missão. Agradecemos seu compromisso em encontrar esses cinco exploradores e seus dias e noites de trabalho incansável para apoiar nossa tripulação e suas famílias. Este é um momento muito triste para toda a comunidade de exploradores e para cada um dos familiares daqueles que se perderam no mar. Pedimos respeitosamente que a privacidade dessas famílias seja respeitada durante este momento tão doloroso”, completou.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou por meio de uma coletiva de imprensa que a câmera de pressão do submersível foi encontrada por um robô são do submersível que desapareceu no dia 18 de junho em uma expedição para observar os detritos do transatlântico “Titanic”, que afundou no dia 15 de abril de 1912 depois de colidir com um iceberg. Além disso, outras cinco partes do submarino foram encontradas.

Implosão

De acordo com as autoridades locais, houve uma implosão catastrófica por conta da pressão da água.

Sabe-se disso porque os destroços mostram que a cabine que protegia os tripulantes da pressão do mar foi perdida.

A Guarda Costeira ressaltou que é improvável a localização dos corpos por conta da profundida. Mesmo assim, seguem com as investigações para conseguir explicar o que exatamente aconteceu.

O piloto e ex-militar francês Paul-Henry Nargeolet embarcou no pequeno submarino com Stockton Rush, presidente da OceanGate, o bilionário britânico Hamish Harding, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o seu filho Suleman Dawood.

Os mergulhos execlusivos da empresa custam US$ 250 mil (cerca de R$ 1,192 milhão) por pessoa. A expedição possui a duração de oito dias e o pacote ainda permite incluir a opção de um mergulho de oito horas até os destroços do Titanic.

O submersível iniciou a descida na manhã do dia 18 e perdeu contato com a superfície menos de duas horas depois.

Na sequência, equipes de resgate dos Estados Unidos e Canadá passaram a realizar buscas pelo submarino, que incluiu boias de sonar lançadas no oceano para monitorar uma profundidade de 3.962 metros.

