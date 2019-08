‘Todo dia é dia de decisão no mercado’

Entrevista: Keyler Carvalho Rocha, professor de finanças da FEA-USP

O período de balanços é hora de fazer avaliações ou de tomar decisões?

Todo dia é dia de tomar decisão no mercado. Para quem está com recurso disponível, a melhor alternativa para prazos de um ou dois anos é a Bolsa. A Bolsa subiu, mas ainda tem muito a subir se as coisas derem certo. Agora, o negócio é diversificar, não ficar em 100% na Bolsa. E o recurso aplicado, esquece, deixa lá. Você só pode mudar de uma ação para outra. Esse é o jogo. Não é ficar comprando, vendendo e saindo.

Como o olhar para o passado dos balanços ajuda o investidor?

O passado ajuda a dar uma informação boa de como pode ser o futuro. Outros fatores também influenciam, como crescimento da renda, redução de tributos. Não basta achar que a empresa está sozinha. É como montar um negócio próprio. Há mercado para esse negócio? Como está esse mercado?

Como avaliar os setores?

Por exemplo, a guerra comercial provoca efeitos. Sem um acordo com os EUA, a China vai diminuir exportações. Isso vai prejudicar o Brasil, porque somos exportadores de matéria-prima. É um aspecto que o investidor precisa analisar. Se for o setor financeiro, por exemplo, tem outras questões para pensar, como as fintechs. Elas atrapalham o sistema bancário? Se caem os juros, isso pode atrapalhar o sistema bancário? Então talvez não seja tão atrativo comprar agora uma ação de banco.

A queda dos juros atrapalha o sistema bancário?

Atrapalha a rentabilidade. Os bancos têm de baixar juros e os rendimentos de aplicações que essas instituições fazem em títulos do governo também caem. Não estou dizendo que isso é fato, sempre tem de analisar. Os bancos digitais, que podem mudar o mercado, são opções, mas carregam risco. Enquanto grandes bancos continuam boa alternativa porque passam a ter um mercado com menos risco, o que compensa juros mais baixos. Além de não quebrarem.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.