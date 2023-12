Todas as telecomunicações estão interrompidas na Faixa de Gaza (companhia)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/12/2023 - 16:39 Para compartilhar:

A companhia palestina de telecomunicações, Paltel, anunciou, na noite desta segunda-feira (4), que “todos os serviços de telecomunicações da Faixa de Gaza” foram interrompidos devido a “um corte das principais redes da fibra do lado israelense”.

As telecomunicações já tinham sido cortadas duas vezes na Faixa de Gaza, em 27 de outubro e 16 de novembro, devido às operações terrestres do Exército israelense no território palestino no primeiro caso e à falta de combustível para o funcionamento dos geradores no segundo.

