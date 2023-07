Todas as armas químicas declaradas do mundo foram ‘destruídas de forma irreversível’ (Opaq)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/07/2023 - 20:08 Compartilhe

A Organização para a Proibição das Armas Químicas (Opaq) afirmou, nesta sexta-feira, que todos os arsenais declarados destes agentes tóxicos foram “destruídos de forma irreversível”, depois que os Estados Unidos anunciaram que se desfizeram de suas últimas reservas.

O presidente Joe Biden anunciou a destruição de cerca de 500 toneladas de agentes químicos letais armazenados no depósito Blue Grass, instalação militar localizada no estado de Kentucky, concluindo, assim, um processo iniciado em 1997, após a assinatura da convenção global que visa a erradicar estas armas.

“O fim da destruição de todos os estoques declarados de armas químicas é uma etapa importante”, ressaltou Fernando Arias, diretor-geral da Opaq, organização encarregada de fiscalizar o cumprimento da convenção.

Com sede em Haia, a instituição informou que a medida tomada pelos Estados Unidos significa que “todos os estoques declarados de armas químicas foram verificados como destruídos de forma irreversível”. Mas o uso recente destas armas significa que o mundo ainda deve ficar alerta, ressaltou a organização, que, nos últimos anos, culpou a Síria por recorrer a armas químicas durante sua guerra civil e investigou o uso de agentes nervosos da era soviética contra um ex-espião russo no Reino Unido e contra o opositor do Kremlin Alexei Navalny.

“O uso recente e as ameaças de uso de agentes químicos tóxicos como armas mostram que prevenir o ressurgimento continuará sendo uma prioridade para a organização”, disse Arias.

