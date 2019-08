Todas as ações prioritárias serão mantidas, diz Receita

O chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias, disse que o governo está tomando medidas para que ações prioritárias sejam mantidas. Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na semana passada, a Receita circulou um aviso internamente de que todos os sistemas seriam desligados, incluindo os de arrecadação de tributos e de processamento de restituição de imposto de renda.

“Serão adotados procedimentos para o prioritário seja mantido”, afirmou Malaquias.

Ele explicou ainda que, mesmo com a arrecadação fechando julho no maior patamar desde 2011, as despesas obrigatórias crescem em velocidade superior, por isso o aperto grande nas contas públicas.

” A arrecadação está crescendo acima do PIB, mas ainda assim de forma inferior à trajetória de despesas do governo”, completou Malaquias.