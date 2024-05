‘Toda ajuda é importante’, diz Thiaguinho ao enviar caminhão lotado de doações para o RS

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 14:54 Para compartilhar:

O cantor Thiaguinho, 41, assim como diversos outros artistas, entrou para a corrente solidária pelo Rio Grande do Sul. Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, na noite de quarta-feira, 8, ele contou que enviou um caminhão lotado de doações para a cidade que foi bastante afetada pelas chuvas.

“Na sexta-feira, 10, tem um caminhão que sai daqui de São Paulo para levar 7 mil toneladas de água potável e 7 mil kits de higiene pessoal, com escovas, pastas de dente, sabonetes. Toda ajuda é importante nesse momento. Eu peço por favor, que participem da arrecadação na sua cidade”, disse Thiaguinho na rede social.

O pagodeiro ainda contou que, junto com os seus fã-clubes, será doado todo o estoque remanescente de peças com a loja do projeto ‘Tardezinha’, incluindo capas de chuva, roupas, cobertores e absorventes.

Assista ao vídeo de Thiaguinho:

