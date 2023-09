Toca no Calleri! Com dois gols, argentino é decisivo e garante virada do São Paulo no clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão

PARCERIA LANCE E ISTOÉi PARCERIA LANCE E ISTOÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-e-istoe/ 30/09/2023 - 20:48 Compartilhe

Eles decidiram novamente! Destaques do São Paulo nas finais da Copa do Brasil, contra o Flamengo, Rodrigo Nestor e Calleri foram fundamentais para a vitória do Tricolor no clássico contra o Corinthians, realizado na noite deste sábado (30), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavante argentino foi às redes duas vezes, tendo a participação do meia na construção das jogadas. O duelo aconteceu no estádio do Morumbi.

Com o resultado, o São Paulo chegou a duas vitórias seguidas pelo Brasileirão, se distanciando ainda mais da zona do rebaixamento. A diferença para o Bahia, que abre o Z4, agora é o Z4. Já o Timão, mantém a sina de não vencer os são-paulinos fora de casa pelo Brasileirão. A última vez foi em 2010.

CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

ROMERO FEDE A CLÁSSICO: o paraguaio ainda não havia balançado as redes na atual passagem pelo Timão, que começou em janeiro, mas bastou dois minutos contra o São Paulo que ele finalizou no canto esquerdo de Rafael e marcou um belo gol de fora da área.

> TOCA NO CALLERI… que é gol. E contra o Corinthians foram dois em um intervalo de seis minutos. O centroavante foi o nome da virada são-paulina no Majestoso.

> A DUPLA DECIDE: além de Calleri, Rodrigo Nestor foi novamente fundamental. O cara no título da Copa do Brasil conquistado pelo São Paulo na última semana, participou dos dois gols. Primeiro, sendo o responsável pela finalização desviada pelo centroavante argentino colocando no gol. No segundo, foi autor de um corta-luz impecável, para o camisa 9 marcar.

> CABIA MAIS: se no primeiro tempo o São Paulo demorou para criar chances claras, no segundo o Tricolor empilhou. Foram, pelo menos, quatro grandes chances de gol. A maioria paradas no goleiro Cássio. Quando o Corinthians quis ir para cima, no fim do jogo, deu espaços para o Tricolor matar o jogo, mas o placar ficou mesmo no 2 a 1.

> INÍCIO DA ERA MANO NO TIMÃO: ainda que o treinador gaúcho não tenha ficado no banco, o primeiro jogo do Corinthians com o treinador tendo participado da preparação mostrou um time brigando mais, até com alguns excessos em determinados momentos, mas mais compactado. Ainda assim, com muitas falhas de posicionamento e erros bobos.

COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

Simplesmente nem deu para respirar e o Corinthians já abria o placar no estádio do Morumbi. Logo aos dois minutos de partida, a marcação alta corintiana surtiu efeito. Bruno Méndez tomou uma bola no campo do Tricolor e ela sobrou para Romero finalizar com um tapa seco, no canto esquerdo de Rafael. Foi o primeiro gol do paraguaio em seu retorno ao Timão. Porém, ao marcar cedo, o clube alvinegro chamou o rival para o seu campo. E ainda que o São Paulo não agredisse com tanta frequência, chegou a levar perigo em algumas oportunidades. A primeira, com um cabeceio de Beraldo para fora, e o segundo com uma finalização de Pablo Maiam que obrigou Cássio fazer uma boa defesa. Com o gol amadurecendo, a virada são-paulina veio ainda na etapa inicial, com dois gols de Calleri. Em ambos a participação Rodrigo Nestor foi fundamental. No primeiro, o meia finalizou para o desvio do centroavante. No segundo, fez o camisa 11 corta-luz para o argentino empatar.

A dupla já havia sido decisiva nas finais da Copa do Brasil. No jogo de ida, disputado no Maracanã, Calleri marcou o gol da vitória são-paulina de cabeça, após cruzamento de Rodrigo Nestor. Na volta, realizada no Morumbi, foi a vez de Nestor deixar a sua marca no empate em 1 a 1 com o Flamengo.

E A ETAPA FINAL?

O segundo tempo teve um São Paulo ainda mais para cima e empilhando chances. Ainda que não tenha conseguido colocar a bola na rede na etapa final, a equipe do Morumbi teve, pelo menos, quatro grandes chances de ampliar ainda mais o marcador. Na maioria, parou em Cássio. Enquanto isso, o Corinthians tentava se acertar dentro do jogo. Com 23 minutos, as cinco alterações já haviam sido feitas. Perto do fim da partida, o Timão até tentou ir para cima, mas não conseguiu furar o bloqueio são-paulino. Para piorar, deu muito espaço para o adversário que poderia, até mesmo, aumentar a vantagem.

+ CONFIRA MAIS DETALHES DA PARTIDA

O QUE VEM POR AÍ

O Corinthians agora troca a chave e voltará as suas atenções para a Conmebol Sul-Americana. Nesta terça-feira (3), o Timão encara o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal. A partida de ida, na Neo Química Arena, terminou empatado em 1 a 1. Pelo Brasileirão, a equipe alvinegra retornará a campo no próximo sábado (7), às 21h30 (de Brasília) na Neo Química Arena.

Já o São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro até o fim do ano, após ser campeão da Copa do Brasil na semana passada, contra o Flamengo. O próximo comprisso do Tricolor também será no próximo sábado (7), mas às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro.





FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 CORINTHIANS

CAMPEONATO BRASILEIRO – 25ª RODADA

Local: Morumbi, São Paulo (SP)

Data e hora: 30 de setembro de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistentes: Neuza Ines Black (FIFA/SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/SP)

Público e renda: 56.735 pessoas; R$ 4.165.846,00

Cartões amarelos: Rafinha, Beraldo, Wellington Rato e Calleri (São Paulo); Gustavo Mosquito e Romero (Corinthians).

Cartões vermelhos:

GOLS: 0-1 Romero (2’/1T); 1-1 Calleri (39’/1T); 2-1 Calleri (46’/2T)

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista (Welngton, 38’/2T); Pablo Maia e Alisson (Gabi Neves, 31’/2T); Welligton Rato (James Rodríguez, 24’/2T), Lucas Moura (Juan, 38’/2T) e Rodrigo Nestor (Michel Araújo, 31’/2T); Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

CORINTHIANS

Cássio; Bruno Méndez, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Cantillo (Roni, 11’/2T), Maycon e Giuliano (Renato Augusto, 11’/2T); Gustavo Mosquito (Pedro, intervalo), Felipe Augusto (Biro, 23’/2T) e Romero (Wesley, 16’/2T). Técnico: Sidnei Lobo

