TO: Pai e filho são mortos a tiros dentro de delegacia

Na noite de sábado (5), Manoel Soares da Silva, de 67 anos, e o seu filho, Edson Marinho da Silva, 37, foram mortos com vários tiros dentro de uma delegacia em Miracema, Tocantins. Isso ocorreu após o policial militar Anamon Rodrigues de Sousa, 38, ser morto por criminosos. As informações são do G1.

O delegado da Polícia Civil Claudemir Ferreira informou que 15 homens encapuzados invadiram a delegacia e mataram os dois.

Ainda segundo ele, pai e filho eram suspeitos de terem matado o policial militar Valbiano Marinho da Silva, de 39 anos, durante uma chacina na região, na sexta-feira (6).

No entanto, “não foi identificada nenhuma relação de prática criminosa por essas pessoas em períodos anteriores”, afirmou o delegado.

Ele também ressaltou que designou uma força-tarefa para “desvendar esses episódios ocorridos em Miracema”.

