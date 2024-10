‘Tô Nessa!’: veja elenco e o que esperar da nova sitcom de Regina Casé na Globo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2024 - 17:01 Para compartilhar:

Tô Nessa! estreia na Globo neste domingo, 13. Com um elenco liderado pela experiente Regina Casé, o programa busca ocupar a faixa que já foi de sitcoms como Sai de Baixo e Sob Nova Direção, a de um humorístico exibido logo após o Fantástico e pouco antes da segunda-feira.

A história traz uma Regina Casé novamente como uma mãe de família, Mirinda, desta vez convivendo numa casa só de mulheres, com três filhas e uma neta. Diante das dificuldades para pagar as contas, elas se desdobram buscando renda fazendo de tudo, como passeios com cães, promoção de eventos e até a criação de uma financiadora de empréstimos, a CrediMirinda. Ao todo, serão 11 episódios.

Em comunicado divulgado à imprensa, a atriz comparou o novo trabalho a outros de sua carreira: “Comecei a trabalhar na TV com humor. Estava com saudade de fazer um texto engraçado, estava precisando muito. Os últimos trabalhos que eu fiz, as novelas Todas as Flores e Amor de Mãe, e também Dona Lurdes – O Filme tinham toques de humor, mas eram personagens dramáticos.”

“Comédia rasgada mesmo eu não fazia desde TV Pirata, exibido no final da década de 1980 e início dos anos 1990. Um dia decidi ligar para o Jorge (Furtado) e falei: Jorge, você quer fazer um projeto para rir, comédia mesmo, escrachada? E ele falou que também estava com vontade”, continua.

Atores e personagens do elenco de ‘Tô Nessa!’

Regina Casé (Mirinda)

Luana Martau (Mari, filha mais velha)

Heslaine Vieira (Ina, filha do meio)

Valentina Bandeira (Nana, filha mais nova)

Heleninha Repertório (Belinha, neta)

Evandro Mesquita (Jorge Washington, ex-marido de Mirinda)

Pedro Ogata (Shunji, amigo de Nana)

Dan Mendes (Darley, vizinha)

Ju Amaral (Muricy, dona do imóvel)

Tô Nessa!

Tô Nessa! estreia hoje, domingo, 13 de outubro de 2024, logo após o Fantástico. A previsão de início é às 23h20. A série dura até por volta de 0h05, quando inicia o filme Batman: O Cavaleiro das Trevas no Domingo Maior.