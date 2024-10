TO: mulher engana pais de alunos, faz empréstimos e perde R$ 100 mil em apostas online

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2024 - 12:02 Para compartilhar:

A Polícia Civil investiga uma servidora, de 26 anos, contratada do município de Presidente Kennedy, no norte do Tocantins, sob suspeita de enganar e furtar dados de pais de alunos da creche onde trabalhava para abrir contas virtuais e solicitar empréstimos. A mulher teria causado um prejuízo de R$ 100 mil e, segundo a corporação, confessou que usou o valor para fazer apostas online.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, além dos pais, os colegas de trabalho da mulher foram vítimas do crime. O caso veio à tona há dois meses, quando uma pessoa procurou a 46ª Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy para denunciar que tinha recebido cobranças de um banco em razão de um empréstimo de R$ 15 mil feito em seu nome.

Para conseguir os dados dos pais dos alunos, a suspeita dizia que precisava atualizar os cadastros das crianças e, para isso, solicitava selfies e documentos pessoais.

De acordo com a corporação, ao ser questionada, a mulher teria confessado o crime e disse que usava o dinheiro para jogos online, jogos de cassino e roleta russa, pois havia perdido seu carro e casa com as apostas.

Ela foi presa e levada à Unidade Penal Feminina. A mulher é investigada pela prática de mais de 20 crimes de estelionato.