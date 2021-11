TO: Jovem é preso suspeito de matar amigo a ameaçar cometer atentado contra escolas

Na manhã desta sexta-feira (5) um rapaz, de 20 anos, foi preso por ser suspeito de matar o amigo em outubro deste ano, em Palmeiras do Tocantins. De acordo com a Polícia Civil e Militar, ele também é investigado por fazer ameaças de atentado contra escolas. As informações são do G1.

Segundo as investigações, o rapaz teria assassinado, em um bar, o seu amigo a facadas no dia 24 de outubro deste ano. O seu pai foi até uma delegacia da Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência sobre o crime.

De acordo com a Polícia Militar, ele estava desaparecido desde então e provocava pânico na população, por ameaçar matar mais pessoas e dizia que invadiria escolas.

Após percorrer as ruas do município de Palmeiras do Tocantins, os agentes encontraram o suspeito. A operação foi realizada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil.

Nas buscas foram apreendidos: oito armas de fogo, 25 munições intactas de diversos calibres, nove gaiolas com pássaros silvestres e a faca que o suspeito utilizou para matar o amigo.

Essa não é a primeira vez que o rapaz comete um crime, ele responde por ato infracional análogo a homicídio por ter matado o próprio irmão na adolescência.

