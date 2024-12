TMA Brasil: Luiz Claudio Galeazzi deixa legado sólido às futuras gerações

A TMA Brasil, representação brasileira de uma associação internacional focada no ramo de reestruturação de empresas, lamentou a morte do empresário Luiz Claudio Galeazzi, ocorrida neste domingo. De acordo com a associação, o executivo foi uma figura ímpar no cenário de reestruturação de negócios no País e teve atuação incansável.

“À frente da Galeazzi & Associados, empresa fundada por seu pai e cujo nome se confunde com o desenvolvimento das práticas de transformação empresarial no Brasil, deixa um legado sólido a ser transmitido às futuras gerações”, disse a entidade através de nota.

Luiz Claudio e outros membros da família estavam em um avião que caiu em Gramado (RS) na manhã deste domingo. De acordo com as autoridades, todos os dez ocupantes da aeronave morreram. As causas do acidente ainda serão investigadas.

O empresário foi um dos fundadores da TMA no Brasil e era membro do conselho da entidade. Ele era CEO da Galeazzi & Associados, uma das maiores consultorias de reestruturação de empresas do País, posto em que sucedeu o pai, Claudio Galeazzi, morto no começo do ano passado.

“Como associado da TMA, manteve participação destacada desde que a fundou junto com outros seis profissionais, sendo um de seus maiores embaixadores, sempre com enorme generosidade em propagar seus profundos conhecimentos em nossa atividade de reestruturação de empresas”, afirmou a TMA.