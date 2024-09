TJ aumenta condenação de Malafaia para indenizar Freixo; pastor vai recorrer da decisão

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2024 - 10:33 Para compartilhar:

A terceira turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) aumentou a condenação do pastor Silas Malafaia a pagar uma indenização ao ex-deputado Marcelo Freixo. O religioso foi condenado ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado de R$ 280 mil. Ele pretende recorrer da decisão ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Na decisão, à qual o site IstoÉ teve acesso, o tribunal entendeu que o recurso apresentado pelo pastor tinha como objetivo atrasar a efetividade da sentença que o condenou a indenizar Freixo.

O processo em questão é sobre ofensas publicadas nas redes sociais de Malafaia durante a candidatura de Marcelo Freixo à Prefeitura do Rio de Janeiro no pleito de 2016.

Ao site IstoÉ, o pastor afirmou que, ao total, foram três ações sobre o caso, sendo que duas delas teriam sido arquivadas. “Ele ganhou no STJ, mas eu vou recorrer ao STF porque isso é um absurdo. A esquerda é assim, não suporta a liberdade de expressão, quer ela apenas para eles, pois qualquer coisa que você questione, eles entram com uma ação. Porém isso ainda não acabou, pois vou recorrer”, concluiu Malafaia.

Relembre o caso

Marcelo Freixo entrou com uma ação contra Silas Malafaia por danos morais quando concorreu à Prefeitura do Rio de Janeiro. Na ocasião, o religioso proferiu ofensas no YouTube sobre a posição do então candidato em relação à Polícia Militar. O pastor ainda disse que, se eleito, Freixo iria utilizar de “cartilhas eróticas nas escolas”.

No ano de 2020, a 36ª Vara Cível do Rio de Janeiro condenou Malafaia a pagar a indenização em R$ 15 mil, mas ambos os lados recorreram. Em 2022, a 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça aumentou para R$ 100 mil. Hoje o valor atualizado está em R$ 280 mil.