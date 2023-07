Tiziano Ferro tem nódulo nas cordas vocais e fará cirurgia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/07/2023 - 18:50 Compartilhe

ROMA, 18 JUL (ANSA) – O cantor italiano Tiziano Ferro anunciou nesta terça-feira (18) que foi diagnosticado com um nódulo nas cordas vocais e será submetido a um procedimento cirúrgico.

A revelação foi feita pelo artista em uma publicação no Instagram após a conclusão no último dia 14 de julho de sua turnê, que somou 14 apresentações e 570 mil espectadores.

“Agora posso dizer a verdade. Pouco antes de começar a turnê, fui diagnosticado com um nódulo nas cordas vocais. O que – para ser claro – é como para um jogador de futebol ter que enfrentar o campeonato com um tendão danificado”, escreveu ele.

Tiziano reforçou ainda que “a única coisa que preciso dizer – e quero que saibam – é que eu teria morrido naquele palco antes de desistir e não dar o meu melhor em todas as cidades”.

Na publicação, o italiano também admitiu que, por muitas vezes, sentiu medo de que sua voz falhasse de repente durante um show, principalmente porque os médicos já o haviam alertado que isso poderia acontecer.

“Eles me convidaram para parar e operar imediatamente. Mas eles não sabiam de uma coisa que eu, por outro lado, já tinha muito claro na minha cabeça. Ou seja, todas as noites, naquele palco, eu receberia a cura mais poderosa do mundo. Porque vocês estavam lá. Então, obrigado. Eu amo vocês”, concluiu.

Após a revelação do diagnóstico, Tiziano recebeu diversas mensagens de apoio de fãs e personalidades, como a cantora Laura Pausini.

“Poucos podem compreender plenamente o que significa ter feito esta escolha. Emocionalmente, assim como fisicamente. Você é ótimo”, escreveu a artista, enfatizando que ama Tiziano. (ANSA).

