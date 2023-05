Tiziano Ferro lança novo single ‘Destinazione Mare’ nesta sexta

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/05/2023 - 13:50 Compartilhe

ROMA, 4 MAI (ANSA) – O canto italiano Tiziano Ferro lançará nesta sexta-feira (5) sua nova música “Destinazione Mare”, fruto de uma colaboração inédita com a Itaca, produtora fundada por Merk & Kremont junto com Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti.

De acordo com o artista italiano, “este single é um hino à vida nova, uma canção que conta as fases de mudança pelas quais passamos ao colocar uma confiança cega no futuro”.

“Merk & Kremont, gênios absolutos com quem colaborei pela primeira vez, produziram essa música junto com sua equipe de Itaca, vestindo-a no puro estilo electro dance. E a duplicidade entre texto crepuscular e sons de pista de dança é o que mais me fascina em Destinazione Mare”, acrescentou Ferro.

Com o lançamento da nova canção, também cresce a expectativa dos fãs para o retorno ao vivo do cantor e compositor. A partir de 7 de junho, o Festival TZN 2023 levará Ferro de volta aos estádios das principais cidades italianas, onde finalmente poderá voltar aos palcos seis anos após sua última turnê.

Segundo os organizadores, as apresentações serão realizadas em Lignano Sabbiadoro (7/6), Turim (11/6), Milão (15,17 e 18/6), Florença (21/6), Roma (24 e 25/6), Nápoles (28/6), Bari (1º/7), Messina (4/7), Ancona (8/7), Bolonha (11/7), Pádua (14/7).

(ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias