Tiziano Ferro diz que não consegue cantar

26/12/2023 - 13:50

ROMA, 26 DEZ (ANSA) – Em uma longa publicação em suas redes sociais, o compositor italiano Tiziano Ferro revelou que não tem conseguido cantar e escrever músicas.

Com as dificuldades enfrentadas em sua vida pessoal, Ferro admitiu que o ano de 2023 não foi simples e agradeceu aos fãs pelo apoio.

“Esse foi um ano um pouco particular e ultimamente não consigo cantar, escrever e fazer música. Há poucos dias cantei e pensei que estava tudo desbloqueado, depois que acabou a performance minha voz sumiu por um tempo e entendi que meu corpo e minha voz estavam me dizendo que deveria respeitá-los”, disse o artista.

“Se é verdade que o renascimento sempre vem de um período de destruição, estou aqui para dizer que tenho certeza que este ano que virá será de coisas novas”, acrescentou.

Em 2023, Ferro se divorciou do marido, o ex-consultor da Warner Bros. Victor Allen, com quem tem dois filhos, e foi diagnosticado com um nódulo nas cordas vocais.

“Foi um ano muito difícil, mas não me permito de forma alguma reclamar do fato de muitas pessoas sofrerem enquanto estou aqui.

Estaremos próximos novamente e não estou triste, pois tenho certeza que minha família está aqui, que são vocês e meus filhos”, concluiu. (ANSA).

