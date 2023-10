Tiziano Ferro anuncia lançamento de seu primeiro romance

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/10/2023 - 14:50 Compartilhe

ROMA, 2 OUT (ANSA) – O cantor e compositor italiano Tiziano Ferro anunciou nesta segunda-feira (2) o lançamento de seu primeiro romance “La felicita al principio”.

“Esta é uma semana especial para mim: sai meu primeiro romance.

Sonhava com um cenário diferente para o dia de seu nascimento, mas não importa. A avalanche de amor que estou recebendo é tão potente que faz barulho. E, neste momento, é tudo o que preciso”, escreveu ele nas redes sociais.

O italiano fez referência ao período que vive após anunciar o divórcio de seu marido, o ex-consultor da Warner Bros. Victor Allen, com quem tem dois filhos.

“Nunca conheci a verdadeira solidão. Mesmo aqui, a dezenas de milhares de quilômetros de quem realmente me conhece, senti o abraço poderoso que só os verdadeiros amigos podem conceder”, acrescenta Ferro, que publicou uma foto no qual aparece sentado no chão usando orelhas de coelho e lendo.

Ao todo, um tour de quatro eventos marcarão a apresentação do livro de ferro, que acontecerão nos dias 3, 9, 10 e 16 de outubro nas cidades de Roma, Palermo, Bolonha e Milão, respectivamente. Recentemente, ele divulgou que não poderá lançar seu livro nos Estados Unidos por causa de seus filhos.

“La felicità al principio” conta a história de Angelo Galassi, um famoso cantor que forjou a própria morte. O protagonista, na realidade, está em Nova York, escondendo de si mesmo seus problemas relacionados ao álcool, comida e uma identidade sexual incerta. Esta é a terceira obra de Ferro, após ter publicado “Trinta anos e uma conversa com o pai” (2010) e “O amor é uma coisa simples” (2012). (ANSA).

