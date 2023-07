‘Tive uma infecção gastrointestinal’, revela senador Romário sobre motivo de internação

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/07/2023 - 12:08 Compartilhe

O senador Romário (PL-RJ) encontra-se internado desde o dia 13 de julho no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro. No sábado, 15, o ex-jogador de futebol atualizou, por meio do perfil no Twitter, o seu quadro de saúde e afirmou que teve uma infecção gastrointestinal.

O que aconteceu:

Ainda não há previsão de alta, mas o parlamentar ressaltou que segue evoluindo aos poucos;

“Essa semana fui internado para tratar de uma infecção gastrointestinal. Passei mal em casa e estou em tratamento no hospital. Graças a Papai do Céu, o tratamento tem dado resultado é já já estarei 100% de novo”, escreveu Romário no Twitter;

“Agradeço a todos pela preocupação e boas energias enviadas. Deus no comando! Obrigado a todos pelas mensagens”, acrescentou;

Essa não foi a primeira vez que o senador precisou ser hospitalizado. Em setembro de 2021, Romário se ausentou do seu cargo para fazer uma cirurgia para retirada da vesícula. No ano de 2016, ele foi submetido a uma redução de estômago para controlar a diabetes.

