‘Tive muito medo de morrer’, diz Bráulio Bessa após contrair o novo coronavírus

Recém curado do novo coronavírus, Bráulio Bessa participou na manhã desta segunda-feira (31) do programa “Encontro com Fátima Bernardes”, da TV Globo, e falou do momento complicado que passou após contrair a doença.

Na atração, o poeta disse que teve medo de morrer: “Tive muito medo de morrer. Deixei a minha casa com muito cansaço, com a saturação bem baixa, de ambulância e com oxigênio. Não precisamos contrair o vírus para ficarmos abalados, a sensação de desamparo é grande, mas quando testamos positivo esse medo se multiplica. Não queria ser mais um número”, contou ele.

E completou: “Fiquei muito abalado, mas sempre acreditei na energia boa, na oração, no poder do pensamento. A equipe do hospital me dizia que tenho cabeça boa para ajudar os outros e minha cabeça me ajudaria. Cheguei com os pulmões bem inflamados e logo fui melhorando, os médicos ficaram surpresos”.

Bráulio recebeu alta hospitalar no sábado (29), mas continua realizando tratamento em casa, como a fisioterapia respiratória.

