‘Tive falta de ar por 25 minutos’, diz Reina sobre Covid-19

ROMA, 31 MAR (ANSA) – O goleiro Pepe Reina, que defende atualmente o Aston Villa, da Inglaterra, foi mais um atleta que contraiu o novo coronavírus (Sars-CoV-2). O espanhol de 37 anos contou nesta terça-feira (31) sobre como é conviver com a doença.

De acordo com o goleiro, o pior momento da sua dramática experiência foi quando sentiu falta de ar.

“Estava isolado desde que senti os primeiros sintomas do vírus.

Tive febre, tosse, dor de cabeça, que não passava, e me sentia cansado. Fiquei assustado quando tive dificuldades em respirar durante 25 minutos, como se a minha garganta estivesse fechada e o ar não passava. Os primeiros sete ou oito dias passei fechado em casa”, contou o atleta em uma entrevista ao jornal italiano “Corriere dello Sport”.

Reina disputa sua primeira temporada no Aston Villa, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês. O goleiro também já vestiu as camisas do Barcelona, Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern de Munique e Milan, bem como da seleção espanhola.

Além dele, diversos ourtos atletas e ex-jogadores já contrairam o novo coronavírus, como Daniele Rugani, Paulo Dybala, Ezequiel Garay, Mikel Arteta e Paolo Maldini.(ANSA)