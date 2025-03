Título impulsiona doação para a Neo Química Arena e arrecadação bate R$ 39 milhões

O título do Campeonato Paulista, conquistado pelo Corinthians na quinta-feira, 27, parece ter tido resultado além do campo. A conquista, depois de seis anos sem troféus, fez com que a campanha de doação para a Neo Química Arena, organizada pela Gaviões da Fiel, tivesse um “boom”, atingindo a marca de mais de R$ 39 milhões arrecadados.

Pouco antes do apito final do jogo, ainda faltavam cerca de R$ 40 mil a serem doados para atingir essa marca recorde. Após a conquista, chancelada no próprio estádio, a campanha foi impulsionada e chegou a R$ 39.055.277,42, de acordo com atualizações mais recentes.

Até o momento, a Gaviões já executou a quitação de 69 boletos para a quitação da Arena. O depósito é feito diretamente para a Caixa. O último boleto foi efetuado horas antes do confronto decisivo, no valor de R$ 55.007,39.

O projeto, organizado pela iniciativa da maior torcida organizada do Corinthians, tem como objetivo final a arrecadação de R$ 700 milhões. A campanha se iniciou em novembro de 2024.