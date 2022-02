Título e recorde! Kelly Slater é campeão da etapa de Pipeline do Mundial de Surfe da WSL ​ Hendecacampeão, americano faz história ao se tornar o surfista mais velho a vencer uma etapa do circuito mundial

A final de Pipeline, etapa de abertura do Mundial de Surfe da WSL (World Surf League), coroou um dos maiores nomes da história do esporte mundial. Kelly Slater, onze vezes campeão do mundo, derrotou o havaiano Seth Moniz (18.77×12.53) e se tornou o surfista mais velho a conquistar um título dentro do circuito. Perto de completar 50 anos (11 de fevereiro), o americano desbancou concorrentes bem mais novos e atingiu mais um grande feito em sua carreira.

Após eliminar o brasileiro Miguel Pupo nas semifinais, Kelly Slater sobrou na disputa com Moniz. Com duas notas elevadas (9.00 e 9.77), o americano viu o havaiano não conseguir repetir o seu ritmo e ficou com o título da etapa. Ao final, muita emoção e festa nas areias de Pipeline, considerada a meca do surfe mundial. Agora, Slater soma oito títulos em Pipe e 56 troféus em etapas no circuito.

Com resultado, o americano inicia na liderança do ranking, seguindo para a próxima etapa, em Sunset Beach, na Califórnia, com a lycra amarela, que identifica o líder do circuito mundial.

Resultados dos brasileiros

Miguel Pupo e Caio Ibelli foram os representantes do Brazilian Storm que chegaram mais longe na competição. Ambos atingiram as semifinais. Samuel Pupo caiu nas quartas de final. Nas oitavas, Ítalo Ferreira, Filipe Toledo e João Chianca. Jadson André e Deivid Silva foram eliminados nas fases anteriores.

Tati Weston-Webb, única representante do Brasil no feminino, foi eliminada nas oitavas de final.

Pipeline continua

​Nos próximos dias é a vez das mulheres decidirem a grande campeã. As semifinais e a final estão previstas este sábado (6) ou na segunda-feira (7).

