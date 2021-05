Título do São Paulo é destaque na web e Luciano lidera jogadores citados Comemoração de Lucas Moura, atualmente no Tottenham, esteve entre os Tweets com maior engajamento sobre o tema

A torcida do São Paulo inundou o Twitter de comemorações pelo título do Campeonato Paulista, que aconteceu entre fevereiro e maio de 2021. A vitória diante do Palmeiras por 2 a 0 foi um dos principais assuntos da plataforma entre domingo e segunda-feira, com quase 700 mil Tweets sobre o tema em todo o mundo.

Luciano, autor do gol que garantiu o troféu ao São Paulo, foi o mais comentado em conversas sobre o Tricolor no serviço, seguido do treinador argentino Hernan Crespo e de Luan, que abriu o caminho para a vitória. Miranda, capitão da equipe, e Lucas Moura, que atualmente veste a camisa do Tottenham e publicou uma foto comemorando o título , completam a lista dos mais mencionados no Twitter relacionados ao São Paulo entre ontem e hoje.

O ex-técnico e atual coordenador de futebol Muricy Ramalho apareceu logo depois, em sexto lugar – em grande parte por sua emoção após o apito final. Muricy tem grande afeto pelo clube, onde começou sua carreira e também onde conquistou, como técnico, o tricampeonato brasileiro em 2006, 2007 e 2008. Entre as hashtags mais citadas, estão, em ordem: #VamosSãoPaulo , #1NovoTempo , #SaoxPal , #ChoqueReiFinal e #MadeInCotia .

