Título do Botafogo classifica São Paulo para a fase de grupos da Libertadores de 2025

O Botafogo conquistou a Libertadores depois de vencer o Atlético-MG por 3 a 1, na tarde deste sábado e com isso o São Paulo está na fase de grupos do torneio de 2025. O título do Botafogo faz o G-4 virar G-5, mas como o quinto colocado é o Flamengo, que por ser campeão da Copa do Brasil já está na fase de grupos, a vaga direta para a Libertadores de 2025 fica com o sexto colocado, o São Paulo.

Com nove pontos em disputa no torneio o time do Morumbi não pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que está na sétima posição, com 48 pontos. O São Paulo tem 59, 11 a mais do que o time de Minas Gerais. Por conta disso, o time não precisa fazer mais contas no Brasileirão.

Além disso, quem terminar em sétimo e oitavo lugar no Campeonato Brasileiro se classifica para jogar a pré-Libertadores. No momento essas vagas estão sendo ocupadas Cruzeiro, 48 pontos, e Bahia, 47 pontos, respectivamente. O Corinthians tem o mesmo número de pontos do que os baianos, mas está em nono lugar por ter uma vitória a menos.

Atlético-MG, que foi derrotado pelo Botafogo na final da Libertadores, Vasco, Vitória, Juventude e Athletico-PR ainda tem chances matemáticas de conquistar essas vagas.