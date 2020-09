Titular, Wesley comemora chance dada por Vanderlei Luxemburgo Destaque nos treinamentos na Academia de Futebol, jogador formou dupla de ataque com Luiz Adriano na vitória fora de casa diante do Red Bull Bragantino, pelo Brasileiro

Titular pela segunda vez na temporada, o atacante Wesley comemorou o fato de ter uma oportunidade na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, neste domingo (6) em Bragança Paulista.

– Fiquei muito feliz por estar ganhando essa oportunidade. Estava indo bem nos treinos, e quando o professor me chamou para falar que eu iria jogar, fiquei muito feliz. Vou continuar trabalhando forte para conseguir conquistar mais oportunidades e com muita fé, agarrar todas as chances – afirmou o atacante, na expectativa de ter mais chances entre os titulares.

– Me doei ao máximo no jogo, acredito que pude ajudar meus companheiros, e espero que isso possa se repetir. A expectativa para o restante da temporada é positiva, nosso grupo é bom e estamos trabalhando muito forte todos os dias, se Deus quiser vamos colher bons frutos – completou.

A outra vez em que Wesley começou como titular aconteceu justamente contra o Red Bull Bragantino, na fase de grupos do Campeonato Paulista.

