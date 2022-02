Titular no Santa Clara, Mansur comemora grande época com a camisa do clube Lateral-esquerdo brasileiro vive bom momento em Portugal

Titular do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná comemorou o bom ano que vem fazendo em Portugal. Segundo o jogador, sua meta é continuar com esse mesmo ritmo até o fim da temporada.

+ Com a camisa 10 do PSG, Messi é criticado pela imprensa após jogo apagado na Copa da França



– Esse ano tem sido um dos mais especiais da minha carreira. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo e com o apoio de todos. Vou continuar trabalhando para evoluir ainda mais no futebol português – disse, antes de completar:

+ Duelo entre PSG e Real Madrid pela Champions atrapalha chegada de Zidane na equipe de Messi e Neymar



– Queremos encerrar o ano com vitórias e com o Santa Clara com uma boa posição na Liga. Estamos muito motivados para esses próximos meses – concluiu o brasileiro.

E MAIS:

Saiba mais