Titular no Guarani, goleiro Pegorari entra na mira do Coritiba e pode trocar de casa

O Guarani pode ter mais uma baixa inesperada para a temporada de 2024. Isso porque o goleiro titular Pegorari entrou na mira do Coritiba, que fez um primeiro contrato para entender a situação. Recentemente, o camisa 1 renovou seu vínculo com o time campineiro até o final da próxima temporada.

Mas caso haja uma boa compensação financeira, tanto para Pegorari quanto para o Guarani, o negócio pode se concretizar. O Coritiba passou a se interessar pelo jogador após as saídas dos goleiros Rafael William e Marcão. Luan Polli também pode se despedir.

Pegorari iniciou a carreira no Guarani, onde ficou entre 2014 e 2016, e voltou ao Brinco de Ouro para a disputa da Série B desde ano. Ao todo, fez 26 jogos até o momento nesta segunda passagem. O goleiro também tem passagens por Juventude, Ituano, Figueirense, Botafogo-SP, Linense e Portuguesa.

O Paulistão terá início em 21 de janeiro e o Guarani está no Grupo B, ao lado da Ponte Preta, do atual campeão Palmeiras e do atual vice Água Santa. Na competição, os times não enfrentam os adversários do mesmo grupo. A estreia será contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

