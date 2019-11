Titular em jogo-treino, Jadson pode ganhar nova oportunidade no Corinthians

A escalação do meia Jadson no jogo-treino contra o Atibaia, na última quarta-feira, indica que o veterano deve ganhar uma chance nos próximos jogos do Corinthians com o técnico interino Dyego Coelho. Suas chances de escalação no duelo contra o Internacional, neste domingo, na Arena Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, são pequenas. Embora Pedrinho tenha sido convocado para a seleção brasileira olímpica, o provável substituto é Mateus Vital.

A experiência de 36 anos do meia será útil na reta final do torneio. No novo esquema tático, cinco jogadores preenchem o meio de campo depois que zagueiros iniciam a saída de bola. Jadson pode ser importante como condutor e articulador. Para isso, precisa estar com bom ritmo. Essa é a razão de ter sido escalado no empate por 2 a 2 contra o Atibaia. Jadson foi titular e jogou centralizado, exatamente na função de Pedrinho.

Com a chegada do novo técnico Tiago Nunes, Jadson pretende superar uma temporada difícil. Com o treinador Fábio Carille, demitido no início deste mês, o meia fez 37 partidas no ano, com um gol e quatro assistências. Os números ficaram abaixo das temporadas de 2018 e 2017, quando foi um dos protagonistas. Nesta temporada, ele foi atrapalhado por lesões e ainda sofre com a concorrência de Sornoza e Mateus Vital. Em uma das lesões, ficou quase um mês fora por dores nos dois joelhos.

Se Carille continuasse, Jadson provavelmente atuaria em outra equipe no ano que vem. Agora, o cenário mudou. Com contrato no Corinthians até o final do ano que vem, o meia não pensa em aposentadoria. Tiago Nunes já sinalizou que pretende escalar o jogador e que teria tentado contratá-lo para o Athletico-PR, clube que dirigiu antes de acertar com o time paulista.