Titular do Santo André em 2020, volante foca no retorno dos jogos Nando Carandina chegou ao clube nesta temporada e comemora a boa fase, que fez o time ser líder geral do Paulistão. Meio-campista espera que a competição seja completada

Um dos principais destaques do Santo André em 2020 e capitão da equipe, o volante Nando Carandina, ex-Paysandu, Red Bull e Novorizontino, falou sobre o ótimo ano que tem feito desde sua chegada ao clube. Feliz com o crescimento que teve, o jogador, que também atuou no Rio Claro, comemorou a fase.

– Esse ano tem sido muito especial para mim em todos os sentidos. Voltei a jogar com muita regularidade e com uma intensidade grande. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo e espero manter isso no segundo semestre. Vou trabalhar muito para que isso seja possível – disse o jogador.

Ainda segundo o atleta, a meta do Santo André é terminar o Paulistão.

– Nossa ideia é terminar bem o Paulistão. Todos aqui estão vivendo essa expectativa. Vamos lutar muito para encerrar a competição com bons resultados – concluiu.

Líder geral do Campeonato Paulista, o Santo André ainda não sabe quando a competição será retomada, já que não há uma data para seu reinício. Os treinos com bola, porém, foram autorizados a partir desta quarta-feira.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também