Titular do Confiança, João Paulo quer ótima sequência da equipe na Série B Para o lateral-esquerdo, isso vai ajudar na briga pelo acesso à Série A

Em bom momento, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense e Ponte Preta, que defende as cores do Confiança, falou sobre o desejo da equipe em fazer uma ótima sequência na Série B do Brasileiro. Para ele, essa meta precisa ser alcançada para o grupo ganhar confiança na disputa.

– Vamos trabalhar muito para crescermos nestas próximas semanas e para iniciarmos uma boa sequência na disputa. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode crescer na atual temporada – afirmou.

Segundo o jogador, sua motivação é grande para fazer um bom segundo semestre no clube e conquistar o acesso para a Série A do Brasileirão.

– Vou trabalhar muito para fazer um grande segundo semestre com todos. Tenho me dedicado muito no dia a dia para evoluir e melhorar meu desempenho em campo na temporada.

O Confiança entra em campo nesta terça-feira, às 21h30, para enfrentar o Brasil de Pelotas, em casa, no Batistão, pela quarta rodada da Série B do Brasileirão.

