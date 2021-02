Titular absoluto do CRB, Claudinei fala sobre ano intenso no clube Volante é um dos ídolos da torcida do Galo e ajudou o time a ficar na 10ª posição na Série B

Um dos principais nomes do elenco do CRB, o volante Claudinei falou sobre o ano intenso que teve no clube alagoano nos últimos meses. Com quase cento e cinquenta jogos no Galo, o jogador, titular absoluto da equipe hás duas temporadas, destacou o bom momento que vive no Alvirrubro.

– Desde a minha chegada no CRB criei uma identificação grande no clube e me dediquei ao máximo no dia a dia para que pudesse ajudar sempre. Estou muito feliz com tudo que tenho construído com a camisa do clube nos últimos anos e agradeço a todos por isso – disse.

Claudinei ainda falou sobre a expectativa para 2021.

– Este ano de 2021 tem tudo para ser ainda melhor para mim individualmente. Estou muito focado e motivado para fazer um grande trabalho nos próximos meses – concluiu.

