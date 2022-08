Titi Müller fala sobre critério para paquera: ‘Precisa ao menos ter tentado fio-terra’

Da Redação 12/08/2022 - 5:48 Compartilhe

Titi Müller revelou em entrevista ao programa “De Lado com Fefito”, do UOL, nesta quinta-feira (12), qual seu único pré-requisito para dar andamento em uma nova paquera com um homem.

“Sabe em perfil de aplicativo de namoro que colocam o que não quer? O meu único não seria ‘nunca tentou um fio-terra'”, disse Titi.

“É uma régua moral muito importante para mim, porque significa que o cara é muito mal resolvido com a masculinidade dele…”, continuou a apresentadora.

Atualmente, Titi namora o músico e empresário Gentil Nascimento. Veja abaixo a entrevista de Titi.