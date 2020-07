Titi comenta mudança em Ewbank após parto: “Não está mais gritando”

A pequena Titi revelou uma mudança da mãe, Giovanna Ewbank, após o nascimento de seu irmão, Zyan. A menina, de 7 anos, disse que a apresentadora não está mais falando tão alto como antes.

“Mamãe não está mais gritando. Aleluia!”, disse ela. “Aleluia! Mamãe não grita mais e agora só fala baixinho”, concordou Giovanna.

Giovanna, que é casada com Bruno Gagliasso e mãe de Bless também, deu à luz Zyan no mês passado. Ela disse que as crianças estão apaixonadas pelo bebê.

