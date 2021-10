Tite volta a cobrar jogos contra europeus, explica função de Gerson e fala que a Colômbia não chega fragilizada Treinador também abordou sobre a oportunidade a novos atletas e comentou os desfalques de Casemiro para o Brasil e Cuadrado para a Colômbia

Na tarde deste sábado (09), o técnico Tite e o seu auxiliar César Sampaio, esclareceram em entrevista coletiva algumas questões quanto ao atual momento da Seleção Brasileira nas Eliminatórias e sobre os planos futuros caso uma classificação antecipada realmente se confirme para o Brasil.

Questionado sobre a ausência de Casemiro, devido a uma infecção no dente, Tite foi seguro na resposta e afirmou que Fabinho faz o papel com qualidade parecida e que o Brasil mantém o nível com o jogador do Liverpool em campo.

Sobre o desfalque de Cuadrado, que se lesionou na última partida das Eliminatórias, César Sampaio disse que mesmo sendo um jogador importante, a Colombia não chega fragilizada e deve mostrar a sua força contra o Brasil, pois brigam por uma vaga direta para a Copa do Mundo, ocupando atualmente a quinta colocação, com 14 pontos, que daria direito a disputa da repescagem.

Outro tema abordado foi sobre a utilização de Gerson no meio campo da Seleção, pois o treinador já afirmou que o atleta ex-Flamengo e hoje no Olympique de Marselha é um meia e não um volante de chegada. Dessa forma, Tite explicou que Gerson, assim como Edenílson e Fred, fazem um papel mais avançado, ficando entre os dois pontas e deixando dois homens mais avançados, formando um 4-1-3-2 e que quando fica sem a posse, se transforma em um 4-4-2 com o alinhamento do volante com o meia central.

Caso garanta a classificação com muitas rodadas de antecedência, a Seleção Brasileira poderá se dar ao luxo de dar oportunidade para mais atletas, César Sampaio explicou que os campeões olímpicos, como Arana e Antony chegaram com bagagem e pareciam que já jogavam na equipe principal há anos. Além de outros atletas que também podem ser observados mais de perto e que não costumam ser conovocados, como Raphinha e Arthur Cabral.

Já pensando nos confrontos da Copa do Mundo, Tite voltou a cobrar mais jogos contra as seleções europeias e falou que precisa de um intercâmbio com a equipe para testar o time em diferentes situações, além de enfrentar os melhores do mundo, saindo dos adversários tradicionais da América do Sul.

