Tite vai acompanhar Corinthians x Flamengo pela Libertadores na Neo Química Arena

O clássico interestadual entre Corinthians e Flamengo, que definirá um dos brasileiros semifinalistas da Copa Libertadores, terá um espectador importante. Tite estará na Neo Química Arena para assistir à partida desta terça-feira e analisar nomes que estão no seu radar para a seleção brasileira.







No estádio em que viveu momentos memoráveis pelo Corinthians e ergueu taças importantes, Tite terá a companhia do auxiliar César Sampaio. Na quarta-feira, o auxiliar Matheus Bachi e o analista de desempenho Bruno Baquete estarão no Mineirão para ver Palmeiras x Atlético-MG.

A menos de quatro meses para a Copa do Mundo do Catar, será cada vez mais comum ver o técnico e seus auxiliares em estádios no Brasil e no exterior. Na semana passada, Tite assistiu no Maracanã ao empate sem gols entre Flamengo x Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

A última vez que esteve na Neo Química Arena foi em junho passado, ocasião em que acompanhou Corinthians 1 x 0 Goiás, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Na Neo Química Arena, Tite vai observar Fagner, que é quem mais tem chance de ser convocado do elenco corintiano, mesmo que não seja chamado desde 2019. O veterano lateral-direito jogou a Copa da Rússia, em 2018, e o treinador admitiu, em entrevista recente, que o atleta é um dos que o técnico “sempre tem acompanhado e buscado, dentro daquele hall de atletas selecionados”.

Do Flamengo, Everton Ribeiro e Gabriel receberam várias oportunidades nesse ciclo para a Copa do Catar, e Pedro voltou a ganhar força para figurar na lista dos 26 convocados da seleção brasileira com a sequência goleadora que emendou sob o comando de Dorival Júnior.

Na avaliação do técnico da seleção, Pedro é um “9 diferente” em relação aos seus concorrentes – Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Richarlison e Firmino, entre outros. “Ele tem essas virtudes, de proteção, de uma tabela curta, de preparação da jogada. É um “9” específico, fincado, atacante que não sai muito da área, esse jogador é o Pedro”, explicou o treinador.

A próxima convocação será apenas em setembro, mês da última Data Fifa antes do Mundial do Catar. Tite convocará o Brasil para o duelo com a Argentina, o famoso “Clássico da Anvisa”. Trata-se daquele jogo interrompido logo aos 5 minutos, quando agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária entraram no gramado da Neo Química Arena por conta da entrada irregular de alguns jogadores argentinos no País.

Também está previsto mais um amistoso contra um rival que ainda não foi definido. O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, contra a Sérvia.