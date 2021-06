Tite se esquiva de falar sobre punição que recebeu da Conmebol: ‘Se falar, vou ser multado!’ Treinador, que foi punido por qualificar como 'atabalhoada' a organização do torneio, foge de perguntas sobre a multa e também sobre mudança de local do duelo nas quartas

O técnico Tite desabafou sobre a multa que a Conmebol lhe impôs por criticar a organização da Copa América. Em entrevista coletiva neste sábado, na véspera do jogo da Seleção Brasileira com o Equador, o comandante canarinho foi taxativo ao ser perguntado sobre a punição.

– Nada… Nada!

Em seguida, o técnico desabafou ao falar sobre uma mudança de planos na sequência da Copa América. Há a possibilidade de o jogo das quartas de final ser realizado na Arena Pantanal, em vez do Nilton Santos, que vem sendo alvo de críticas com frequência devido ao estado de seu gramado.

– Nada de novo. Não vou falar nada e novo – e apontou:

– Eu vou ser multado! Eu vou falar de campo ruim, vou ser multado… Se vou falar de atabalhoado, vou ser multado. Não vou falar nada. Vai acontecer de novo. Não vai estar bom o Maracana (para a final do torneio), é muito pouco tempo, escreve – completou.

