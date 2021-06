Tite revela que jogadores tiveram conversa ‘muito clara e direta’ com Caboclo sobre a Copa América O treinador da Seleção Brasileira ainda disse que o grupo tem uma 'opinião muito clara', mas que não será externada neste momento

Na noite desta quinta-feira, o técnico Tite, da Seleção Brasileira, concedeu entrevista coletiva aos jornalistas através da CBF TV, canal da Confederação no YouTube. Nela, o treinador revelou que tanto ele, quanto Juninho Paulista, coordenador da Seleção, as suas posições ao presidente da entidade, Roberto Caboclo.

O técnico ainda destacou que os próprios jogadores solicitaram uma conversa com Caboclo. De acordo com Tite, está conversa foi clara e direta, porém ela ainda não será externada, uma vez que a Seleção está focada no jogo contra o Equador.

> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

– Nós temos uma opinião muito clara e fomos lealmente, numa sequência cronológica, eu e Juninho, externando ao presidente qual é a nossa opinião. Depois, pedimos aos atletas para focarem apenas no jogo contra o Equador. Na sequência, (eles) solicitaram uma conversa direta ao presidente. Foi uma conversa muito clara, direta. A partir daí, a posição dos atletas também ficou clara – disse Tite, que ainda completou.

– Temos uma posição, mas não vamos externar isso agora. Temos uma prioridade agora de jogar bem e ganhar o jogo contra o Equador. Depois desses dois jogos (contra Equador e Paraguai), vou externar a minha posição.

> Veja a tabela das Eliminatórias

O treinamento desta quinta-feira, inclusive, confirmou a provável escalação que já havia sido esboçada no dia anterior, na Granja Comary, no Rio de Janeiro.

Dessa forma, o Brasil deve vir a campo com: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Richarlison, Neymar e Gabigol.

– Nós temos dois jogadores que estiveram na final da Champions League: Thiago (Silva), que está machucado, e Ederson e Gabriel Jesus, que são de nível extraordinário, mas que ficaram prejudicados (os dois chegaram depois do restante do grupo). O Fred para dar maior liberdade para o Neymar, a gente consegue ajustar Fred, do Manchester United, que faz sua função para dar essa criatividade maior – explicou Tite.

– Gabriel Barbosa porque está com ritmo e qualidade técnica, lidando com a condição, inclusive, de estar de cabeça boa, num grande momento no Flamengo e o Militão, da mesma forma. Alex Sandro ritmado juntamente com Danilo. Então, a gente tenta harmonizar, mas claro que vão ter alterações, claro que a equipe não manter o padrão por 90 minutos da mesma forma.

O adversário do Brasil é o Equador. As duas Seleções se enfrentarão nesta sexta-feira, no Beira-Rio, às 21h30, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. Tite projetou o confronto e destacou que é um desafio manter o padrão de desempenho após sete meses.

– É um desafio, depois de sete meses, manter um padrão de desempenho individual e coletivo para que a gente possa ter um resultado de vitória como reflexo e consequência de jogar bem. A equipe tem quase 2,5 gols em jogos oficiais de média. Mas também tem, em estágio defensivo, que ser sólido

E MAIS:

Veja mais trechos da coletiva de Tite

BRASIL FOI ATRÁS DE XAVI E MURICY RAMALHO PARA SEREM AUXILIARES?

– O que o Xavi trouxe publicamente é verdade. Do é verdade Muricy também.

POR QUE OS JOGADORES NÃO FALARAM DURANTE A SEMANA?

– Inicialmente, o pedido foi meu. Hoje, foi pedido e solicitação deles de não estar aqui. Em um momento oportuno, eles vão se manifestar.

E MAIS:

Veja também