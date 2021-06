Tite repete sua maior série de vitórias sob o comando da Seleção Goleada por 4 a 0 do Brasil sobre o Peru, nesta quinta-feira, leva a equipe canarinha chega a nove vitórias consecutivas. Feito é idêntico ao início de trabalho de Tite

A goleada por 4 a 0 da Seleção Brasileira sobre o Peru não foi crucial apenas para as pretensões da equipe no Grupo B da Copa América. O resultado obtido nesta quinta-feira, no Nilton Santos, levou Tite a igualar sua maior sequência de vitórias à frente da equipe canarinho: foi o nono jogo consecutivo só com triunfos.

Assim que assumiu o comando da Seleção, Tite obteve vitórias sobre Equador, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Argentina, Peru, Uruguai, Paraguai e, depois de ter vencido o Equador, sua sequência foi interrompida com o empate em 1 a 1 diante da Colômbia.

O triunfo sobre os peruanos foi precedida por outros desempenhos positivos. O Brasil derrotou Coreia do Sul, Bolívia, Peru, Venezuela (duas vezes), Uruguai, Equador e Paraguai.

A Seleção Brasileira volta a campo pela Copa América na quarta-feira, contra a Colômbia.

