Tite recorre a apelidos e brincadeiras para se aproximar do elenco da seleção

Um treinador mais próximo dos jogadores e bem mais informal nas conversas do dia a dia. O técnico Tite procurou adotar esse comportamento depois da eliminação da seleção brasileira na última Copa do Mundo, diante da Bélgica. A decepção pela derrota nas quartas de final do torneio fez o treinador realizar uma autocrítica e se cobrar para estreitar a relação com os jogadores.

Depois de, nos últimos meses, Tite ter convivido com os atletas apenas no curto período de realização e preparação para amistosos, a Copa América é a oportunidade para ter uma relação por mais tempo. Os primeiros jogadores se apresentam à seleção brasileira em 22 de maio. Desde então, o treinador procura criar um clima mais amigável com todos, até para poder conhecer mais as características particulares de cada um.

“Eu aprendi a ficar mais perto dos atletas. Eu sou mais reservado, quieto, introvetido. Agora eu tento mudar isso, para ficar mais perto deles”, comentou Tite, durante a preparação para a partida contra a Venezuela, em Salvador. A seleção brasileira pode confirmar classificação às quartas de final da Copa América em caso de vitória na partida desta quarta-feira na Fonte Nova.

Para se aproximar dos jogadores, Tite contou ter tomado medidas simples. No caso do atacante Everton, do Grêmio, o treinador consultou se poderia lhe chamar pelo apelido. “Eu perguntei se podia chamá-lo de Cebolinha e ele me disse que sim. O Renato Gaúcho também chama ele assim. Assim a gente cria um laço maior. Eu quero estar mais próximo deles, conversar mais”, contou o treinador da seleção brasileira.

Em busca de ser mais solto, o técnico se permitiu brincar com jogadores na última semana. Como o jogo era no Morumbi, contra a Bolívia, Tite disse para dois ex-atletas do São Paulo se sentirem em casa. “Eu chamei o David Neres e falei: ‘É o Morumbi, aqui você foi campeão, é a sua casa’. É bom fazer isso, para dar força aos jogadores e se aproximar mais”, afirmou.