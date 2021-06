Tite reconhece contraste entre dois tempos da Seleção contra o Peru: ‘É preciso o ‘timing’, o ajuste’ Após goleada por 4 a 0 nesta quinta-feira, comandante detalha maneira como equipe se superou, exalta Everton Ribeiro e afirma que quer enfrentar seleções europeias

O técnico Tite detalhou as nuances da Seleção Brasileira na goleada por 4 a 0 sobre o Peru, nesta quinta-feira. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, no Nilton Santos, o comandante falou sobre a discrepância do futebol da equipe entre o primeiro e o segundo tempo.

– Não foi o primeiro tempo que prevíamos tanto na marcação quanto na saída de bola. Ficou abaixo por motivos de qualidade do Peru, intensidade na marcação e pressão alta – disse.

Em seguida, atribuiu ao fato da equipe ter seis alterações a dificuldade de engrenagem.

– Alguns passes nervosos, como eu chamo, triangulação nervosa, própria de um time muito modificado. Talvez se o Everton (Ribeiro) tivesse entrado antes fosse melhor. É preciso o “timing”, o ajuste – e avaliou o contraste com o segundo tempo:

– Quando o Everton Ribeiro entra, começa a potencializar a equipe, mas o primeiro foi abaixo do que prevíamos – completou, garantindo que o jogador do Flamengo tem espaço para ser articulador ao lado de Neymar.

O treinador falou sobre o desabafo que Neymar teve. O camisa 10 não conteve lágrimas.

– Passo a lealdade, de não externar as adversidades de antes serem direcionadas aos atletas. Mesmo que a imprensa busque as informações, que é do papel dela, a responsabilidade dele é de ser exemplo tanto no seu grupo quanto no seu papel – afirmou.

Tite também falou sobre o desempenho de Gabigol.

– Calma, o atleta tem de entrar e produzir em campo. O futebol demora um pouco a engrenar. Vamos trabalhando – declarou.

O técnico também opinou sobre a soberania canarinha contra rivais sul-americanos e se faltam testes contra europeus.

– Queríamos a seleção da Espanha, Portugal, todas as europeias que nos proporcionassem. Senão a gente fica numa situação imaginária! A preparação que fazemos é da melhor maneira possível – e elencou:

– O Peru fez grandes jogos na copa do Mundo, fez a final da Copa América passada. A Argentina tem Messi, Lautaro, Aguero, a Colômbia tem Sanchez, Mina, Cuadrado, temos o Uruguai com Suárez, Cavani, Godin… – completou.

O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira, contra a Colômbia, às 21h.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também