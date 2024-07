Tite já prepara retorno de uruguaios para ‘encorpar’ o Flamengo no Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2024 - 19:42 Para compartilhar:

O técnico Tite já tem em mente o retorno do quarteto uruguaio para reforçar o Flamengo no duelo contra o Criciúma, no próximo sábado, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os meias De La Cruz e Arrascaeta, e os laterais Vinã e Varela estão com a seleção uruguaia na Copa América, mas devem se reapresentar na segunda-feira para retomar os trabalhos no Ninho do Urubu.

Outro nome que Tite terá como opção é de Everton Cebolinha, que está recuperado de uma lesão e já treina normalmente com os companheiros em campo. Como Bruno Henrique está machucado, seu retorno ajuda o treinador a reforçar o setor ofensivo.

Após 16 rodadas, o Flamengo, que vem de derrota no Maracanã para o Fortaleza, ocupa a terceira colocação com 31 pontos, dois a menos do que Botafogo e Palmeiras, que duelarão na quarta-feira que vem, no Rio.

O retorno dos quatro atletas aumentam o leque de opções do treinador, que viu a equipe cair de produção nas últimas rodadas do Nacional em função do desgaste físico.

Além dos quatro uruguaios, o Flamengo também perdeu o volante Pulgar, que deixou o clube carioca para defender o Chile. Como os chilenos foram eliminados na fase de grupos, o jogador já se reapresentou ao clube e minimizou os problemas com desfalques.