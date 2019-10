Tite faz mistério sobre escalação de Gabigol: ‘Não farei demagogia com a torcida do Flamengo’

Rio – Na véspera da partida contra a Nigéria, o treinador da seleção brasileira, Tite falou sobre Gabigol. Sem garantir a titularidade do jogador, ele afirmou que não vai fazer demagogia com o torcedor do Flamengo, clube que o atacante joga.

“Não posso dizer. Seria leviano, demagogo de fazer média com torcedor. Vamos tentar olhar o jogo. O apelo, eu sei, da equipe do Flamengo. Outros atletas ainda poderiam ser convocados, não vou entrar no mérito. Rodrigo Caio retornando, ele retornando. Já traz valorização importante. Treinamento, conversas permitem evolução. Não quero ser falso simpático e depois a coisa não se apresentar”, disse.

Sem vencer desde a final da Copa América, quando bateu o Peru por 3 a 1, a seleção brasileira acumula, de lá para cá, dois empates e uma derrota, naquela que é a maior sequência sem triunfos desde que Tite assumiu a equipe.