Tite faz elogios a Bruno Henrique: ‘É um verdadeiro camisa 9’

Rio – Convocado por Tite para integrar a seleção brasileira, o atacante Bruno Henrique recebeu muitos elogios do técnico. Na opinião do comandante, o jogador do Flamengo é uma peça rara entre os jogadores brasileiros.

“Não é falso 9, é verdadeiro 9″, brincou.” Às vezes a gente entende o 9 como o pivô que fica lá na área e não dá profundidade. O Bruno pode trabalhar e já trabalhou nas três funções na frente”, afirmou.

O Brasil terá dois compromissos amistosos. Nesta sexta-feira, a equipe de Tite enfrenta a Colômbia, depois faz uma revanche da final da Copa América contra o Peru.